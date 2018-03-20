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Семинар в Ставрополье научит бизнесменов получать грант Президента Российской Федерации
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Семинар в Ставрополье научит бизнесменов получать грант Президента Российской Федерации 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Обучающий семинар для представителей некоммерческих организаций Ставропольского края «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта?» состоится в Ставрополье 23 марта.
Курировать мероприятие будет руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов (далее — ФПГ) Наталья Алиева.
У участников семинара будет возможность познакомиться с системой экспертизы проектов Фонда президентских грантов,
разобраться в особенностях оценки проектов экспертами по критериям, узнать о возможности реализации проектов в малых городах и селах, почерпнуть знания и навыки по разработке социального проекта, ознакомиться с наиболее распространенными ошибками на примерах заявок конкурсов 2017 года, получить рекомендации по реализации проекта-победителя. Бесплатный семинар пройдет в здании Ставропольского государственного аграрного университета, расположенного по адресу г. Ставрополь, переулок Зоотехнический, 12. Время начала мероприятия — 12:00, время начала регистрации — 11:00. Желающим пройти обучение необходимо пройти быструю регистрацию по данной ссылке или на сайте мцои.рф до 23:59 22 марта.
Контактный номер +7 (495) 150 4222.
Консультация: пресс-секретарь МЦОИ «Северный Кавказ» Сергей Литовченко, тел. +7 (962) 019-17-38.
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