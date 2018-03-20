Семинар в Ставрополье научит бизнесменов получать грант Президента Российской Федерации

Обучающий семинар для представителей некоммерческих организаций Ставропольского края «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта?» состоится в Ставрополье 23 марта.

Курировать мероприятие будет руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов (далее — ФПГ) Наталья Алиева.

У участников семинара будет возможность познакомиться с системой экспертизы проектов Фонда президентских грантов,

разобраться в особенностях оценки проектов экспертами по критериям, узнать о возможности реализации проектов в малых городах и селах, почерпнуть знания и навыки по разработке социального проекта, ознакомиться с наиболее распространенными ошибками на примерах заявок конкурсов 2017 года, получить рекомендации по реализации проекта-победителя. Бесплатный семинар пройдет в здании Ставропольского государственного аграрного университета, расположенного по адресу г. Ставрополь, переулок Зоотехнический, 12. Время начала мероприятия — 12:00, время начала регистрации — 11:00. Желающим пройти обучение необходимо пройти быструю регистрацию по данной ссылке или на сайте мцои.рф до 23:59 22 марта.

Контактный номер +7 (495) 150 4222.