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Верховный суд не доволен размером судебных пошлин
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Верховный суд не доволен размером судебных пошлин 

pasmi.ru 2 часа назад
Фото: Реальное время
Размер судебных пошлин, взимаемых с истцов, несправедливо низок, что превращает суд в практически бесплатный инструмент разрешения коммерческих споров, уверен председатель Совета судей России, судья Верховного суда (ВС) Виктор Момотов.
«Дешевый» суд  По его словам, в нынешней ситуации у коммерсантов нет стимула к мирному урегулированию споров, а это значит, что взимаемые с истцов пошлины необходимо повышать, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. «Средний размер госпошлины при обращении в суд с иском составляет 900 рублей, при этом стоимость одного дня работы суда составляет 24 тыс. рублей. Это означает, что он удовлетворяет частные интересы за счет бюджета, то есть за счет других налогоплательщиков», — сказал Момотов, выступая на встрече членов Клуба им. Замятнина, созданного для работы над развитием судебной системы.
По словам судьи, схожая ситуация складывается и при проведении бракоразводных процессов, в ходе которых на кону порой стоят состояния в сотни миллионов долларов. «Богатые люди расторгают брак и делят имущество на $500 млн, и этот человек имеет возможность за 300 рублей обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд, и машина государственная запускается».
По словам судьи, многие из истцов, защищая свои интересы, способны выплатить «адекватную» пошлину. «Я думаю, что все-таки масштаб этой пошлины должен быть изменен. Если человек социально нуждается, то должна быть возможность снижения госпошлины. Но если человек не желает мирно решать спор и обращается в суд, то тогда надо установить другую пошлину, чтобы хотя бы компенсировать расходы государства на рассмотрение дела», — пояснил Момотов.
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