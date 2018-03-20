В Волгоградской области вдвое выросла господдержка промышленности

Средства господдержки направлялись на техперевооружение и модернизацию производства, внедрение научных разработок и возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

Семи предприятиям компенсировали затраты на уплату процентов по инвестиционным займам на общую сумму 185 млн рублей — это «Волтайр-Пром», Волгоградский алюминиевый завод, ООО «Газнефтесервис», «Волгабас» и «Волга Индастри».

«Камышинский текстиль» и « Газпром химволокно» — также получили 75 млн рублей субсидий на пополнение оборотных средств и компенсации затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Последний завод также получил льготный займ на развитие импортозамещающих линий от регионального Фонда развития промышленности, который работает с прошлого года.

Девяти предприятиям, которые сотрудничают с Российским экспортным центром, компенсировано 400 млн рублей затрат на логистику, участие в выставках и конференциях, сертификацию и регистрацию продукции несырьевого экспорта на внешних рынках. Еще 9 предприятий привлекли 9 млн рублей господдержки благодаря участию в федеральных целевых программах.

Наконец компания «Нью Тон» получила 8 млн рублей по программе субсидирования отечественных производителей сельхозтехники, поставляющих продукцию российским аграриям на льготных условиях.

Добавим, что по недавно опубликованной Росстатом информации, в январе-феврале 2018 г. индекс промышленного производства в области составил 99,7% к уровню соответствующего периода 2017 года. При этом в январе-феврале прошлого года к тому же времени 2016 года промпроизводство упало на 5%.