Правильно ли утилизировали подозрительные овощи в Северной Осетии?

Северной Осетии на полигоне бытовых отходов раздавили больше шести тонн томатов, перца и баклажанов, попавших под карантин.

Партия овощей на границе с Грузией была задержана не потому, что она была опасной, а потому, что не соответствовала сопроводительным фитосанитарным документам.

«В автомашине должны были везти яблоки и капусту, но в глубине кузова была спрятана другая продукция, — рассказал представитель управления Россельхознадзора по КБР и РСО-Алании Валерий Гагиев. — Она была в старой упаковке, без всякой маркировки. Пришлось её изъять из грузовика. Когда вся продукция в машине обезличенная, мы разворачиваем транспорт на границе. За ту же неделю назад поставщикам было отправлено 7-8 автомобилей».

Если бы это была животноводческая продукция, её бы сожгли. А для овощей и фруктов без внешних признаков заражения Россельхознадзор выбирает способ уничтожения в зависимости от времени года.

«Зимой болезни и вредители, такие как томатная моль, под снегом не выживают. Летом мы исследуем нелегальную продукцию, проводим обеззараживающие мероприятия или сжиганием», — добавил Гагиев.