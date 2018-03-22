Флагманский МФЦ в Москве принял две тысячи заявлений на регистрацию авто

Флагманский офис «Мои Документы» в Москве принял 2 тыс. заявлений на регистрацию транспортного средства с момента запуска новой услуги, сообщает официальный портал правительства столицы

Услугу впервые начали предоставлять в январе 2018 года. В сутки сотрудники ГИБДД принимают до 120 заявителей.

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Для регистрации транспортного средства нужно предварительно записаться через единый портал госуслуг или через портал mos.ru . Затем в назначенное время автовладелец должен подъехать в назначенное время к флагманскому офису «Мои документы» на Пресненской набережной.

Напомним, первый флагманский центр госуслуг «Мои документы» в Москве на Пресненской набережной в торговом центре «Афимолл Сити» открылся в январе 2018 года.

Главная особенность центра — расширенный перечень предоставляемых сервисов и услуг, для посетителй открыто 51 окно. Центр работает с десяти утра до десяти часов вечера без выходных.

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