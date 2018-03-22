Ещё
Флагманский МФЦ в Москве принял две тысячи заявлений на регистрацию авто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флагманский МФЦ в Москве принял две тысячи заявлений на регистрацию авто 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Флагманский офис «Мои Документы» в Москве принял 2 тыс. заявлений на регистрацию транспортного средства с момента запуска новой услуги, сообщает официальный портал правительства столицы.
Услугу впервые начали предоставлять в январе 2018 года. В сутки сотрудники ГИБДД принимают до 120 заявителей.
Как правильно оформить льготную парковку в Москве
Советы экспертов
Для регистрации транспортного средства нужно предварительно записаться через единый портал госуслуг или через портал mos.ru. Затем в назначенное время автовладелец должен подъехать в назначенное время к флагманскому офису «Мои документы» на Пресненской набережной.
Напомним, первый флагманский центр госуслуг «Мои документы» в Москве на Пресненской набережной в торговом центре «Афимолл Сити» открылся в январе 2018 года.
Главная особенность центра — расширенный перечень предоставляемых сервисов и услуг, для посетителй открыто 51 окно. Центр работает с десяти утра до десяти часов вечера без выходных.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Врачи будут дежурить в Волоколамске из-за жалоб на полигон «Ядрово» Путин набрал почти 85% голосов на участках за пределами России Овес и глинтвейн: для диких зверей в России открывают «лесные столовые»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»126
Офицеры МВД подрались на совещании81
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»225
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах48
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение