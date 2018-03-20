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Шорцы и телеуты Кемеровской области отметят Чыл-Пажи
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Шорцы и телеуты Кемеровской области отметят Чыл-Пажи 

АиФ Кузбасс 52 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба обладминистрацией, Чыл-Пажи ежегодно отмечается в конце марта и в переводе с тюркских наречий означает «голова года». Коренные народы Саяно-Алтая в древности считали, что в дни весеннего равноденствия на эту «голову» падают первые лучи нового солнца. Шорцы и телеуты считают, что в этот день исчезают злые духи, прекращается всякая вражда и начинается новая жизнь в мире и любви.
25 марта национальный праздник Чыл-Пажи состоится в историко-культурном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница» (начало в 13:00 часов). В Мысках — 21 марта в п. Чувашка (СДК, 13:00 часов) и 23 марта — в п. Бородино (детская площадка, 13:00 часов). В Междуреченске — 22 марта в ДК им. В. И. Ленина (пр. Строителей, 10 а, 19:00 часов) и в городском краеведческом музее (пр. Коммунистический,17, 14:00 часов). В Таштагольском районе Чыл-Пажи отметят 22 марта (пгт Шерегеш, подножие горы Мустаг, 12:00 часов) и 24 марта — в Таштаголе (площадь ДС «Кристалл», 12:00 часов). 27 марта праздник пройдет в Беловском районе (с. Беково, СДК, 18:00 часов).
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