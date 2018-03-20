Шорцы и телеуты Кемеровской области отметят Чыл-Пажи

Как сообщает пресс-служба обладминистрацией, Чыл-Пажи ежегодно отмечается в конце марта и в переводе с тюркских наречий означает «голова года». Коренные народы Саяно-Алтая в древности считали, что в дни весеннего равноденствия на эту «голову» падают первые лучи нового солнца. Шорцы и телеуты считают, что в этот день исчезают злые духи, прекращается всякая вражда и начинается новая жизнь в мире и любви.