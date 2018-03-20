Ваше плодородие. Реорганизация трёх омских НИИ завершена

Наталья Корнеева , «АиФ в Омске»: Иван Фёдорович, что произошло с СибНИИСХ?

Иван Храмцов

Иван Храмцов: Ещё в 2014 году федеральное агентство научных организаций (ФАНО) решило реформировать академическую науку путём создания региональных или специализированных научных центров. Например, институты, занимающиеся проблемами животноводства, объединяются в один центр, мас­личных культур — в другой и т. д. В Омской области произошла реорганизация по территориальному принципу. В декабре 2017 года к СибНИИСХ присоединились ВНИИ бруцеллёза и туберкулёза животных и Сибирский НИИ птицеводства. Новое учреждение назвали «Аграрный научный центр».

Естественно, главной целью его создания является объединение научного и административно-хозяйственного потенциала трёх институтов для повышения эффективности деятельности, поиска новых научных направлений, создания конкурентоспособной научной продукции.

В центре сейчас работает 330 человек, включая 65 кандидатов наук, 15 докторов, сохранена академическая аспирантура.

— Каков теперь имущественный комплекс?

— Это больше 2 тыс. га земли в Тарском, Таврическом, Омском районах. Два опытно-производственных хозяйства «Омское» и «Боевое», а это современные семеноводческие предприятия, занимающиеся размножением семян высших репродукций, созданных в АНЦ. В центре имеется ещё Омский экспериментальный завод. Благодаря им создана цепочка, связывающая звенья науки и производства в единое целое.

Год плодородия

— В Омской области объявлен Год плодородия. Вы приветствуете это?

— Это правильное решение, потому что проблема очень серьёзная. Мы много говорим о плодородии, о его повышении или хотя бы стабилизации, но мало что делаем. На наш взгляд, одной из главных проблем в повышении эффективности сельхозпроизводства в целом и каждого конкретного хозяйства остаётся сложная ситуация в вопросах управления плодородием почв. Некоторым кажется, что это связано только с применением удобрений. Сразу скажу, это очень узкое представление. По нашему мнению, плодородие — способность почвы обеспечивать потребность растений в питании, влаге, воздухе, а также условия для их нормальной жизнедеятельности. Поэтому вопросы управления плодородием поч­вы включают и севообороты, и борьбу с сорняками; мелиорацию, культуртехнические работы и, конечно, рациональное применение минеральных и органических удобрений.

— Сейчас говорят, что нужно составить карту почв…

— Если говорить о почвенных картах, они у нас есть, сделаны ещё в советское время и свою функцию выполнили при проведении землеустроительных работ, кадастровой оценки. Но сегодня требуются иные карты. Пришло время цифровых технологий. На основе геоинформационных сис­тем агрохимической службой создаются электронные карты полей с подробным описанием, что позволит оперативно принимать управленческие решения, делать объективные прогнозы продуктивности и т. д.

Хлеб всему голова

— Много ли в сельском хозяйстве импортных сортов?

— Само понятие «импортозамещение» в отношении сортов зерновых и масличных культур, кормовых трав у нас в Сибири неприемлемо. Здесь, как правило, используются отечественные, высокоадаптированные к нашим условиям сорта. Что касается овощей и картофеля, это другой разговор и есть проблемы, но их также можно решить при правильном подходе к селекционно-семеноводческим вопросам.

— В Омской области много зерна. Зачем нам столько?

— Это не совсем верная (я бы даже сказал — обывательская) позиция. Хлеба много не бывает! В этом году в Омской области собрали 3,5 млн тонн зерна, есть стремление и возможность собрать ещё больше. Вы учтите, что в мире миллиард населения голодает. Зря критикуют и советское время, когда закупали хлеб за рубежом, якобы своего было мало. Это совершенно не так. Мы закупали в отдельные годы около 20 млн тонн только фуражного зерна, потому что у нас было большое животноводство. Но то, что у нас есть перекос в структуре посева яровых культур в сторону зерновых (и в частности, пшеницы), это ясно, и это надо поправить за счёт увеличения доли масличных, бобовых культур. За короткий срок нашими учёными были созданы новые высокопродуктивные сорта рапса, сурепицы, подсолнечника, льна, и они широко шагнули на наши поля. Сейчас много внимания уделяется новым-старым культурам: чечевице, нуту, сое. И у нас есть что предложить производству.

Царица полей

— Заговорили опять о кукурузе, как вы к этому относитесь?

— Отношусь весьма положительно. Сегодня наукой соз­даны и предлагаются производству скороспелые гибриды кукурузы, которые хорошо себя зарекомендовали у нас в Сибири, отработаны технологии возделывания на зерно, заготовки корма, так что у этой ценной культуры большое будущее.

— Помните, много внимания уделяли полбе. Что с ней стало?

— Это примитивная полудикая форма плёнчатой пшеницы. Малопродуктивная, она никогда не носила производственного значения.

— Так же, как и с синим картофелем? А ещё была программа по топинамбуру.

— Синий картофель выращивают для любителей. Что касается топинамбура, это была хорошая программа. Мы начали заниматься семеноводством, отрабатывать технологию выращивания и сбора урожая. Культура весьма полезная, особенно для диабетиков. Но всё затихло.

— Чем сейчас занимаются молодые учёные? И существует ли сегодня тема «утечки мозгов»?

— Молодые учёные, как им и свойственно, работают над новыми прорывными направлениями. Хорошо, что у молодёжи сохраняется интерес к науке, и наша задача их поддержать. И в этом направлении уже много делается. Появились федеральные программы по жилью для молодых семей, повышается оплата труда молодым учёным. На них мы смотрим с доверием и надеждой. А если говорить об «утечке мозгов», эта тема всегда присутствовала в какой-то мере, но сейчас, по-моему, тенденция понемногу меняется к лучшему.