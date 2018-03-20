В Колумбии испанского велогонщика избили и ограбили во время тренировки

Испанский велогонщик Оскар Севилья стал жертвой грабителей во время тренировки в столице Колумбии Боготе . Как сообщает издание Cycling News, Севилья проводил утреннюю тренировку, когда на него напали пятеро молодых людей и избили его. Злоумышленники отобрали велосипед, стоимостью более $10 тыс., а также шлем и очки.

В результате нападения спортсмен получил перелом запястья, ему потребовалась операция.

Жена спортсмена — Ивон де Севилья — призналась, что Оскар очень расстроился из-за полученной травмы, так как планировал выступить на соревнованиях в Испании

Позднее стало известно, что полиция Боготы нашла украденный велосипед.

Ранее сообщалось, что комиссар Международного союза велосипедистов (UCI) был отправлен в больницу после столкновения гонщиц на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в голландском Апелдорне.