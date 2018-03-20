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Испанский велогонщик подвергся нападению пяти грабителей в Колумбии
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Испанский велогонщик подвергся нападению пяти грабителей в Колумбии 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Испанский велогонщик Оскар Севилья подвергся нападению в Колумбии, где живет с 2008 года. На 41-летнего спортсмена во время тренировки напали пятеро неизвестных в масках, они его ограбили и угнали велосипед за 10 тысяч евро, который был вскоре найден на одной из автостоянок Боготы. Севилья оказал сопротивление грабителям и получил травмы: двойной перелом запястья и перелом ребра.
— Считаю, что физически и морально я мало пострадал, — цитирует AFP Севилью. — Но это было крайне неприятно. Один из самых ужасных моментов в моей жизни.
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