Управление ветеринарии: в воронежских лесах опасный переизбыток лис

По данным ветеринаров, на тысячу гектаров приходится более двух особей.

44 случая бешенства среди животных обнаружено в нынешнем году. Об этом сообщили в областном Управлении ветеринарии. Причём большая часть, 42 случая, выявлены у домашних животных. Правда, носителями чаще всё же становятся именно их дикие собратья. Например, лисицы. По данным ветеринаров, в воронежских лесах их сейчас опасный переизбыток — более двух особей на тысячу гектаров. Между тем, в 2016 и 2017 годах специалисты закупили вакцины для профилактики бешенства у диких животных почти на 40 млн рублей. Ещё 5 млн рублей потратили на отлов и содержание безнадзорных зверей в городах. Правда, здесь усилия пока оказались тщетны, жители продолжают жаловаться на скопления бродячих собак. В нынешнем году работу по отлову продолжат. Из бюджета на это выделено даже больше, чем в предыдущем.