Ещё
Жители многоэтажек на Стара-Загоре остались без холодной воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

Жители многоэтажек на Стара-Загоре остались без холодной воды 

63.ru 56 минут назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 20 марта, в Кировском районе Самары отключат холодное водоснабжение. Речь идет о семи многоэтажках на улице Стара-Загора. Об этом сообщил представитель «Самарских коммунальных систем».
Всё дело в том, что на насосной станции подкачки, к которой подключены эти дома, будут проводить плановые работы.
— Без воды останутся дома № 89, 91, 101, 113, 119, 121 и 137 на улице Стара-Загора. Специалисты приступят к работе в 9:00, — рассказали в «СКС».
Планируется, что водоснабжение восстановят в конце рабочего дня — в 16.30.
Также вчера без воды остался частный сектор на Луганской — Промышленности. Здесь произошла утечка на водопроводной линии диаметром 300 мм. Специалистам предстояло заменить 4 метра трубы.
63.ru: последние новости
Обновят дорожное полотно: ремонтировать Красноглинское шоссе начнут в конце мая В Самаре на пересечении Мичурина и Клинической снесли ларьки Живые бактерии и экономия энергии: как очищают канализационные воды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей44
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России357
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной475
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос71
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение