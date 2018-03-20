Жители многоэтажек на Стара-Загоре остались без холодной воды

Во вторник, 20 марта, в Кировском районе Самары отключат холодное водоснабжение. Речь идет о семи многоэтажках на улице Стара-Загора. Об этом сообщил представитель «Самарских коммунальных систем».

Всё дело в том, что на насосной станции подкачки, к которой подключены эти дома, будут проводить плановые работы.

— Без воды останутся дома № 89, 91, 101, 113, 119, 121 и 137 на улице Стара-Загора. Специалисты приступят к работе в 9:00, — рассказали в «СКС».

Планируется, что водоснабжение восстановят в конце рабочего дня — в 16.30.

Также вчера без воды остался частный сектор на Луганской — Промышленности. Здесь произошла утечка на водопроводной линии диаметром 300 мм. Специалистам предстояло заменить 4 метра трубы.