Богатейшего в мире человека предупредили о смертельной опасности

Пользователи сети оценили фотографию главы Amazon Джеффа Безоса , который вышел на улицу с собакой-роботом. Снимок с прогулки появился на официальной странице миллиардера в Twitter.

«Выгуливаю мою новую собаку на конференции #MARS2018», — похвастался Безос. Судя по всему, он приобрел многострадального робота-пса SpotMini, над которым издевались разработчики из Boston Dynamics.

Подписчики самого богатого человека на Земле в шутку заявили, что главе Amazon стоит опасаться его нового питомца, так как собака сильно напоминает механического монстра из сериала «Черное зеркало»: в эпизоде четвертого сезона Metalhead героиня всю серию пыталась спастись от робота-пса.

«В «Черном зеркале» предсказали это, Джефф»

«Этой ночью»

Некоторые пользователи сравнили робота-собаку с собственными питомцами.

«Моя гораздо милее»

«Моя намного милее, и она не финансирует ненависть рекламой на Breitbart»

«Позвольте мне представить Бонни!»

Кроме того, миллиардеру даже предложили завести робота-птичку, чтобы прогулки с механическими питомцами стали еще увлекательнее.

В феврале 2018 года пользователи сети посмеялись над возможностями собаки-робота открывать двери. После публикации ролика от компании Boston Dynamics в социальных сетях моментально стало появляться огромное количество шуток, связанных с изобретением американских специалистов.