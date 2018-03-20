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Председатель избиркома в Норильске спасла мужчину, сделав ему искусственное дыхание
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Председатель избиркома в Норильске спасла мужчину, сделав ему искусственное дыхание 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель участковой избирательной комиссии № 663 в Норильске (Красноярский край) Елена Кондрат спасла избирателя сделав ему искусственное дыхание и массаж сердца. Мужчине стало плохо на выходе с избирательного участка.
"Мужчина вышел на улицу после голосования, и там ему стало плохо, и он упал. Это увидели люди, которые находились в помещении для голосования (школа № 45), мы занесли его в здание, вызвали скорую помощь. Хотели посадить его на скамейку, но у него началось состояние, похожее на эпилептический припадок, его тело начало твердеть. Потом у мужчины остановилось сердце…, вместе с полицейским мы начали делать ему искусственное дыхание и массаж сердца, и через несколько минут мужчина задышал", — рассказала Кондрат ТАСС во вторник.
Мужчину забрали прибывшие врачи скорой медицинской помощи. Кондрат, которая работает бухгалтером, уже спасала ранее человека. «Была похожая история, я уже оказывала помощь 20 лет тому назад», — отметила она.
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