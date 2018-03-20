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В Кинеле из незаконного оборота изъято более 114 литров алкоголя
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В Кинеле из незаконного оборота изъято более 114 литров алкоголя 

Волга Ньюс 55 минут назад
Индивидуальный предприниматель незаконно реализовывала местным жителям алкогольную продукцию производства одной из соседних республик, а так же пивную продукцию без заполнения соответствующих документов.
В ходе проведения проверки она была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии», по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Реализация алкогольной продукции с отсутствием документов, подтверждающих легальность производства и оборота», а так же по ч. 3 ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ «Реализация пивной продукции без заполнения соответствующих документов».
Стражами правопорядка из незаконного оборота изъято более 114 литров алкогольной продукции. Работа по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции службой участковых уполномоченных полиции ведется на постоянной основе.
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