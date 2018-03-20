Югорчане смогли проголосовать прямиком из Тайланда

18 марта по всему округу прошли выборы президента России. Активность избирателей на выборах в округе составила составила 68,2%.

Однако югорчане, которые в этот момент находились за рубежом, также активно смогли выразить свою гражданскую позицию. Об этом рассказал руководитель детской фотостудии из Ханты-Мансийска Владимир Гончаренко.

По его словам, на избирательном участке при консульстве РФ в городе Паттайе ( Таиланд ) уже в 10 часов по местному времени пришло минимум 400 человек. Для граждан России работал буфет, были организованы сидячие зоны и звучали русские песни.

«Пришлось почти два часа отстоять в очереди, но благодаря четкой организации время прошло незаметно. Безупречно работала служба безопасности. На участке чувствовался патриотический подъем, люди фотографировались с российским флагом и возле урны для голосования. К моменту, когда я проголосовал, людей в зале заметно прибавилось, было уже более 500 человек. Замечу, это туристы, отказавшиеся от экскурсий, бассейнов и пляжей. Особенно интересно было наблюдать за тайскими журналистами. Они не могли понять, откуда столько русских и зачем им это надо», — поделился югорчанин.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за границей была достигнута беспрецедентно высокая явка избирателей.