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Югорчане смогли проголосовать прямиком из Тайланда
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Югорчане смогли проголосовать прямиком из Тайланда 

АиФ Югра 58 минут назад
Фото: АиФ Югра
18 марта по всему округу прошли выборы президента России. Активность избирателей на выборах в округе составила составила 68,2%.
Однако югорчане, которые в этот момент находились за рубежом, также активно смогли выразить свою гражданскую позицию. Об этом рассказал руководитель детской фотостудии из Ханты-Мансийска Владимир Гончаренко.
По его словам, на избирательном участке при консульстве РФ в городе Паттайе (Таиланд) уже в 10 часов по местному времени пришло минимум 400 человек. Для граждан России работал буфет, были организованы сидячие зоны и звучали русские песни.
«Пришлось почти два часа отстоять в очереди, но благодаря четкой организации время прошло незаметно. Безупречно работала служба безопасности. На участке чувствовался патриотический подъем, люди фотографировались с российским флагом и возле урны для голосования. К моменту, когда я проголосовал, людей в зале заметно прибавилось, было уже более 500 человек. Замечу, это туристы, отказавшиеся от экскурсий, бассейнов и пляжей. Особенно интересно было наблюдать за тайскими журналистами. Они не могли понять, откуда столько русских и зачем им это надо», — поделился югорчанин.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за границей была достигнута беспрецедентно высокая явка избирателей.
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