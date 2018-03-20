Вадим Власов: «Ситуации, когда на свежеотремонтированных дорожных участках вскрывается асфальт для ремонта коммуникаций, абсолютно недопустимы»

фото из архива редакции Вадим Власов : «Ситуации, когда на свежеотремонтированных дорожных участках вскрывается асфальт для ремонта коммуникаций, абсолютно недопустимы»График производства работ в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» будет синхронизирован с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» и проведением работ по инженерным коммуникациям жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее поручение дал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в ходе заседания рабочей группы приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам Вадима Власова, синхронизация программ необходима для того, чтобы исключить возможность проведения работ по инженерным коммуникациям ЖКХ и мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» после проведения дорожных работ. «Ситуации, когда на свежеотремонтированных дорожных участках вскрывается асфальт для ремонта коммуникаций, абсолютно недопустимы. Мы особо акцентируем внимание коллег на важности соблюдения обязательств, исполнение которых будем строго контролировать», — подчеркнул министр.

Аркадия Дворковича. Вадим Власов напомнил, что необходимость проведения сверки планов работ по ЖКХ с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской области является требованием протокола заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» от 9 февраля 2018 года №1 под председательством заместителя Председателя Правительства РФ

По итогам заседания было отмечено, что по ремонту дворовых территорий и автодорог пересечений мероприятий не выявлено. По общественным пространствам города Нижнего Новгорода результаты будут известны после 31 марта.

С августа 2018 Администрации города Нижнего Новгорода рекомендовано организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по ремонтной кампании дорог города Нижнего Новгорода в 2019 году.