В Московском зоопарке опечалены смертью последнего самца редкого носорога

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Директор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала смерть последнего самца северного белого носорога настоящей трагедией и потерей для мира живой природы, а также сигналом тревоги для всего человечества.

Во вторник в микроблоге кенийского заповедника Ol Pejeta в Twitter сообщалось, что последняя мужская особь северного белого носорога по имени Судан умерла в Кении в возрасте 45 лет. После смерти носорога Судана на планете осталось лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату. Единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

"Новость о смерти последнего самца северного белого носорога — это не просто очередной сигнал тревоги, который адресован всему человечеству. Это настоящая трагедия и невосполнимая потеря для мира живой природы, равно как и для всех нас: велика вероятность, что будущие поколения никогда не увидят представителей этого редкого вида вживую, и североафриканские белые носороги останутся лишь в наших воспоминаниях и кадрах документальных фильмов. Сейчас все надежды на сохранение этих уникальных животных теперь связаны с технологиями искусственного оплодотворения, и это очень печально", — сказала Акулова РИА Новости.

Директор зоопарка отметила, что сегодня под угрозой находятся многие виды животных, и уже завтра вся живая природа может оказаться на грани масштабного вымирания. «Не допустить этого — в наших силах. Хочется верить, что смерть последнего самца северного белого носорога заставит все мировое сообщество и каждого из нас в отдельности задуматься о том, какое будущее ждет нашу планету. Речь идет не только о глобальных природоохранных акциях, но и, прежде всего, о необходимости беречь природу, осознавать последствия каждого своего поступка для окружающей среды», — заключила она.