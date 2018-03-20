Штрафы и незаконные проверки. Как предпринимателю защитить свои права?

На днях к предпринимателю Ивану Ставицкому пришла проверка. Несколько месяцев назад мужчина открыл в Волгограде небольшой магазин одежды. На него пожаловался недовольный покупатель, заметивший, что на понравившихся ему пиджаках нет ценника. Пришедшие с проверкой представители контрольно-надзорного органа потребовали у Ивана сведений по всей имеющейся у него в магазине одежде.

Юрист Екатерина Трубихова отмечает, что они вышли за рамки своих полномочий. В ходе проверки специалисты могли запросить сведения только по тем пиджакам, на которых не оказалось ценника, и которые хотел приобрести покупатель. Иван Ставицкий обратился за помощью к юристам и отстоял свои права. Какие еще проблемы могут подстерегать предпринимателей, куда можно пожаловаться на незаконные проверки бизнеса и где можно повысить свою финансовую и юридическую грамотность, выяснил корреспондент «АиФ-Волгоград»

Какими правами обладают предприниматели?

Все права бизнесменов можно поделить на три большие группы. Это имущественные права, то есть связанные с материальными активами. Неимущественные права, связанные, например, с авторским правом, деловой репутацией и т.п. И еще одна группа прав — организационные, к примеру, любой имеет право зарегистрировать ИП и т.д.

Кто может нарушить права предпринимателей?

Бизнесменам нужно предельно серьезно выбирать контрагентов. Довольно часто нарушителями прав предпринимателей становятся именно они. «Контрагент может устанавливать непомерные штрафы либо предусматривать заранее невыполнимые для коммерсанта условия, касающиеся сроков, порядка реализации и объема обязательств, предусмотренных договором, из-за чего предприниматель может понести финансовые, и имиджевые потери», — отмечает руководитель Волгоградского отделения МОО «Кредитный правозащитник Екатерина Трубихова. Избежать подобных ситуаций можно только тщательно проверяя будущих партнеров и содержание предлагаемых условий сотрудничества до оформления договора. Предпринимателю не стоит заключать сделки, по которым нет 100% уверенности в возможности исполнить их условия. Не стоит закрывать глаза на „неудобные“ условия договора на случай наступления непредвиденных ситуаций, надеясь их избежать или „в случае чего“ договориться с контрагентом.

»Рассматривая варианты нарушения прав коммерсантов, пожалуй, отдельной категорией стоит выделить банки. Предприниматель по закону считается равноправным участником отношений в финансовой сфере. Поэтому законодательство РФ не содержит в себе норм, дополнительно закрепляющих права предпринимателей как потребителей финансовых услуг, как, например, для физических лиц закон о потребительском кредите-займе», — отмечает Екатерина Трубихова.

Примером нарушения прав предпринимателей может быть ситуация, когда банк, предоставляя кредит, оставляет за собой право в одностороннем порядке менять условия договора, в том числе в части установленной процентной ставки. «Недобросовестное поведение со стороны кредитной организации в этом случае может быть причиной серьезных финансовых издержек для предпринимателя, если не его банкротством», — подчеркивает Екатерина Трубихова. К аналогичным последствиям может привести кредит, предполагающий возможность пролонгации договора до определенной даты, с правом кредитора, невзирая на добросовестное поведение заемщика в любой момент отказать предпринимателю в такой пролонгации, либо выдвинуть неприемлемые условия. Результат — необходимость незапланированно изъять из оборота заемные денежные средства.

Кроме контрагентов и банков права предпринимателя могут нарушить и контролирующие органы, к примеру, налоговая, а также его клиенты и даже персонал. «Права могут быть нарушены при проведении камеральных, выездных и прочих проверок налоговыми органами , органами муниципального контроля и надзора, прокуратурой , — поясняет Екатерина Трубихова. — Если внеплановая выездная проверка проводится по заявлению гражданина, то будут проверены только те обстоятельства, доводы и факты, на которые ссылается заявитель. Выходить за их пределы надзорные органы не в праве — это будет являться превышением служебных полномочий».

Кто может защитить права бизнесмена?

В целом существует несколько форм защиты прав предпринимателей. Это судебные и внесудебные. К последним относятся досудебное мировое соглашение, третейский суд, нотариальная помощь. Предприниматели, которым оказываются финансовые услуги, при нарушении их прав могут обратиться за защитой в суд, Генрокуратуру РФ, Банк России , а также к бизнес-омбудсмену.

«Если, к примеру, нарушен порядок, регламент проведения плановой или внеплановой выездной проверки, предпринимателю необходимо обращаться в вышестоящий орган, в суд, в прокуратуру, — поясняет Екатерина Трубихова. — Кроме того, с 2013 года в России появился Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат».

Где предприниматель может научиться защищать свои права?

Отметим, что нередко избежать нарушения прав помогают финансовая и юридическая грамотность. В Волгограде для предпринимателей регулярно проводятся соответствующие мероприятия, в рамках которых они могут узнать, как защитить свои права на финансовом рынке.

«Мы регулярно проводим семинары и занятия. Информацию о них предприниматели могут узнать на нашем сайте, — отмечает президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата», член Совета ТПП РФ Вадим Ткаченко ». К примеру, волгоградская ТПП реализует в регионе программу «Ты — предприниматель», которая особенно полезна для начинающих бизнесменов.

Кроме торгово-промышленной палаты образовательные мероприятия для предпринимателей проводит и Региональный центр финансовой грамотности Волгоградской области . «У нас, к примеру, есть дистанционный курс для предпринимателей, — отмечает консультант по образовательным мероприятиям Программ по повышению финансовой грамотности в Волгоградской области Ольга Андреева . — Сидя дома за компьютером, в удобное время они могут изучать специальные лекции, смотреть презентации и вебинары. Так, например, они могут узнать, чем ИП отличается от ООО, какие нюансы есть у разных форм отчетности и, конечно, о том, как могут быть нарушены их права и как с этим бороться».

Правовую помощь предпринимателям также оказывает Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело», Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области и ряд других организаций.

Остались вопросы? На них ответят журналисты «АиФ»-НП» и эксперты проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Пишите на e-mail: aif_office@mail.ru (в теме письма укажите «Финансовая грамотность / название публикации»)

Звоните: +7 (8442) 781-667 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Необходимые подробности: http://вашифинансы.рф и http://fingram34.ru Больше ответов на самые важные вопросы о деньгах ищите в спецпроекте «Финансовая грамотность. Аргументы и факты».