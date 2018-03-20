Когда мусорная реформа стартует в Кавминводах? 

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, на Ставрополье объявили конкурсы, в результате которых выберут регоператоров по обращению с мусором на КМВ и других территориях края.
На Ставрополье уже сформировали 4 мусорные зоны, в первой с этого года работает регоператор.
Начиная со второго полугодия во второй и третьей зонах края приступят к работе новые операторы по обращению с ТКО.
Во вторую зону вошли Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Невинномысск, а также Андроповский, Кировский, Кочубеевский, Курский, Предгорный, Степновский районы, Советский, Георгиевский, Минераловодский городские округа.
В третью зону включили Александровский и Новоселицкий районы, а также Благодарненский городской округ.
И лишь в начале 2019 года мусорная реформа стартует в четвертой, восточной зоне: Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах и Буденновском городском округе.