Когда мусорная реформа стартует в Кавминводах?

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, на Ставрополье объявили конкурсы, в результате которых выберут регоператоров по обращению с мусором на КМВ и других территориях края.

На Ставрополье уже сформировали 4 мусорные зоны, в первой с этого года работает регоператор.

Начиная со второго полугодия во второй и третьей зонах края приступят к работе новые операторы по обращению с ТКО.

Кисловодск, Ессентуки, Во вторую зону вошли Пятигорск Железноводск , Лермонтов, Невинномысск , а также Андроповский, Кировский, Кочубеевский, Курский, Предгорный, Степновский районы, Советский, Георгиевский, Минераловодский городские округа.

В третью зону включили Александровский и Новоселицкий районы, а также Благодарненский городской округ.