В ташкентском метро женщина бросилась под поезд в халате и тапочках

ДУШАНБЕ, 20 мар — Sputnik . На станции метро «Беруни» линии Ташкентского метрополитена женщина бросилась под поезд, сообщает интернет-издание uznews-uz со ссылкой на данные ГУВД узбекской столицы.

Жительница Узбекистана решила свести счеты с жизнью и бросилась на рельсы в момент, когда на станцию выезжал состав. Как уточняется, она упала между рельсами.

Сообщается, что на вид женщине 30-35 лет. Однако ее личность сотрудники органов внутренних дел пока не смогли установить, поскольку она отказывается говорить и рассказывать о случившемся. Известно также, что она была в халате и тапочках.

Сотрудники службы охраны метрополитена подняли пострадавшую на платформу и оказали ей первую медицинскую помощь, ее удалось спасти.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.