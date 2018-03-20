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В ташкентском метро женщина бросилась под поезд в халате и тапочках
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В ташкентском метро женщина бросилась под поезд в халате и тапочках 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 20 мар — Sputnik. На станции метро «Беруни» линии Ташкентского метрополитена женщина бросилась под поезд, сообщает интернет-издание uznews-uz со ссылкой на данные ГУВД узбекской столицы.
Жительница Узбекистана решила свести счеты с жизнью и бросилась на рельсы в момент, когда на станцию выезжал состав. Как уточняется, она упала между рельсами.
Сообщается, что на вид женщине 30-35 лет. Однако ее личность сотрудники органов внутренних дел пока не смогли установить, поскольку она отказывается говорить и рассказывать о случившемся. Известно также, что она была в халате и тапочках.
Сотрудники службы охраны метрополитена подняли пострадавшую на платформу и оказали ей первую медицинскую помощь, ее удалось спасти.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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