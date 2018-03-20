Губернатор Приангарья предложил делать юбилейные выплаты долгожителям

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выдвинул инициативу поддержки долгожительства. Правительству региона он поручил разработать предложение, согласно которому люди, достигшие юбилейных дат после 90 лет, смогут получать единовременные денежные выплаты.

90 летние юбиляры согласно инициативе смогут получить по 10 тысяч рублей, к 95-летию сумма будет увеличена до 12 тысяч. Те же, кто отмечает 100-летие получат по 15 тысяч рублей. Отмечается, что правительство заинтересовано в поддержке людей старшего возраста.

«В Приангарье сейчас проживает 3410 долгожителей в возрасте от 90 лет и старше. Считаю, что такие юбилейные даты должны отмечаться не только поздравительными открытками, но и финансовой поддержкой за счет средств областного бюджета», — цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Также выдвинуто предложение о ежемесячной доплате в размере 1000 рублей труженикам тыла независимо от получаемых ими льгот. Такую доплату можно будет начать получать уже с 1 июля текущего года. По статистике, на территории Приангарья проживают не менее 13 тысяч людей в статусе «труженик тыла».