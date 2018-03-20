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Криштиану Роналду: «Не пытайтесь испортить прекрасный момент лживыми новостями»
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Криштиану Роналду: «Не пытайтесь испортить прекрасный момент лживыми новостями» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду намекнул, что испанские СМИ распространяют про него лживые новости, касающиеся расследования о налоговых махинациях португальца. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов почти на сумму 15 миллионов евро, позднее появилась информация о готовности Роналду заплатить 25 миллионов в виде компенсации в обмен на закрытие дела.
— Не пытайтесь лживыми новостями испортить прекрасный момент, которым я живу, — написал в своем Инстаграме Роналду. — Жизнь хороша.
Não tentem apagar o momento bonito que estou vivendo com notícias falsas! Life is good. Blessed
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 19 Мар 2018 в 9:07 PDT
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