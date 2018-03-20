В Уфе отметят Всемирный день поэзии 

21 марта в Башкирской академии госслужбы пройдет праздник, посвященный Всемирному дню поэзии. В вузе соберутся любители и ценители этого литературного жанра.
— Умение выразить мысли в стихотворной форме под силу немногим. Республика всегда славилась своими поэтами, сегодня в Башкирии тоже немало талантливых писателей, — рассказал проректор по учебной и научной работе Альберт Курманов.
На праздник пригласили специальных гостей — поэтессу, заместителя председателя Курултая Юмабику Салахетдинову, а также поэта и драматурга Айдара Хусаинова.
Праздник по случаю Всемирного дня поэзии начнется в 10 часов по адресу: улица Заки Валиди, 40. Вход на мероприятия свободный. Все, кто хочет поучаствовать в празднике, могут обращаться по телефону: 8 (347) 273-68-26.
История Всемирного дня поэзии началась в 1930-х годах. Тогда американская поэтесса предложила проводить праздник 15 октября, в день рождения древнеримского поэта Виргилия. В 1950-х года уже вся Америка и Мексика отмечали Национальный день поэзии. Официально Всемирный день поэзии был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. С тех пор ежегодно праздник отмечают 21 марта.