В Уфе отметят Всемирный день поэзии

21 марта в Башкирской академии госслужбы пройдет праздник, посвященный Всемирному дню поэзии. В вузе соберутся любители и ценители этого литературного жанра.

— Умение выразить мысли в стихотворной форме под силу немногим. Республика всегда славилась своими поэтами, сегодня в Башкирии тоже немало талантливых писателей, — рассказал проректор по учебной и научной работе Альберт Курманов.

На праздник пригласили специальных гостей — поэтессу, заместителя председателя Курултая Юмабику Салахетдинову, а также поэта и драматурга Айдара Хусаинова.

Праздник по случаю Всемирного дня поэзии начнется в 10 часов по адресу: улица Заки Валиди, 40. Вход на мероприятия свободный. Все, кто хочет поучаствовать в празднике, могут обращаться по телефону: 8 (347) 273-68-26.