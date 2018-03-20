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В Таганроге снесут незаконные гаражи и ларьки
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В Таганроге снесут незаконные гаражи и ларьки 

Деловое сообщество 1 час назад
С 26 марта в Таганроге начнут сносить незаконные нестационарные объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет, в первую очередь, о семи ларьках и 23 гаражах и одном пункте приема стеклотары.
До указанного срока владельцы объектов могут успеть самостоятельно разобрать или перенести его в другое место. В ноябре 2017 года в правительстве Ростовской области упростили правила продления договоров на размещение объектов нестационарной торговли либо договоров аренды, предложенные департаментом потребительского рынка региона. Теперь основным условием является отсутствие задолженности на момент подачи заявления.
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