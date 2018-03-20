Предприятие УГМК завершает монтаж современных кранов с лазерной системой защиты

По словам главного инженера АО «Уралэлектромедь» Алексея Королёва, краны KUNZ могут работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. «За один час работы один кран может перевезти более 800 электродов, что в три раза производительнее мостовых кранов в старом цехе», — отметил он.

По своему оснащению новые краны отличаются от работающих в первой очереди более современными средствами контроля и управления. Будет установлена лазерная система, препятствующая столкновению кранов, которая предупредит оператора крана о критическом сближении (5 метров). Если оно по каким-то причинам сократится, то краны автоматически остановятся. Аналогичная лазерная система будет установлена и на кранах 1-й очереди.

После наладки оборудования, шеф-монтажники приступят к наладке и программированию электронной системы. Завершить весь монтаж планируется в мае текущего года. Обслуживание всех 896 электролизных ванн цеха (на 1-й и 2-й очередях) будет осуществляться четырьмя кранами, по два крана в каждом технологическом пролете.

Строительство второй очереди началось в июле 2014 года. Как и первая, она будет работать по безосновной технологии производства катодов. С запуском второй очереди мощности по производству безосновных катодов возрастут со 160 тыс. тонн до 320 тыс. тонн в год. Суммарная мощность с учетом выпуска катодов по основной технологии составит 400 тыс. тонн. Завершить строительство планируется в 2018 году.

АО «Уралэлектромедь» — крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО «Уралэлектромедь» стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус «Good Delivery» ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.