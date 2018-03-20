3,5 миллиона рублей направлены на компенсацию капремонта для пенсионеров

Почти 3,5 миллиона рублей с начала года направлено на компенсации взносов за капитальный ремонт пенсионерам Приморья. С начала года эта мера социальной поддержки назначена почти 14,8 тысячам жителей края.

По информации департамента труда и социального развития, в территориальные отделы с заявлениями о компенсации взноса за капитальный ремонт обратилось около 5,8 тысяч пенсионеров старше 70 лет, имеющих возможность получить компенсацию за этот коммунальный платеж в размере 50%. Остальные — получатели старше 80 лет, которым полагается компенсация 100%.

Согласно федеральному законодательству, компенсация взноса предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

Специалисты обращают внимание, что закон предусматривает компенсацию для пенсионеров старше 70 лет, если те не имеют льготного статуса.

«Пенсионеры-льготники, а это ветераны труда, участники, инвалиды ВОВ и другие, уже получают эту меру социальной поддержки по федеральному или краевому законодательству с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1 и 2 группы с января 2016 года», — комментируют в ведомстве.

Что касается 80-летних, то расходы за капремонт компенсируют и льготникам. Таким гражданам выплачивается разница между компенсацией, рассчитанной в соответствии с законом, и той, что человек уже получает как федеральный или краевой льготник.

При расчете выплаты учитывается минимальный размер взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Согласно постановлению Администрации Приморского края с 1 января 2018 года он составляет 7,38 рублей. Кроме этого учитывается размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, чтобы уточнить свое право на выплату, пенсионеру нужно обратиться в территориальные органы соцзащиты или МФЦ с заявлением.

«Если пожилые люди не смогут самостоятельно обратиться в отдел, то заявление примут на дому. Для этого необходимо позвонить в органы соцзащиты по месту жительства», — поясняет глава ведомства.

Всего на эту меру социальной поддержки приморцев консолидированный бюджет 2018 года предоставляет почти 17,8 миллионов рублей.

Как считает вице-губернатор края Павел Серебряков, меры социально поддержки в той или иной сфере — нужный механизм, который способен сократить разрыв между доходами пожилых людей и необходимыми расходами.