Спасатели спасли пенсионера из его ванной.

Житель Петрозаводска , которому не много не мало, 96 лет, упал в ванной, сам он не смог выбраться, на помощь пришли спасатели.

Сегодня, ранним утром в спасательную службу поступил звонок, с просьбой о помощи от пенсионеров.

Так женщина, пожилого возраста, рассказала, что её супруг упал в ванной самостоятельно не может выбраться, так как она тоже не молодая помочь ему не может. Спасательная бригада выехала на место и быстро помогла супружеской паре.

Еще один не обычный вызов на пульт спасателей поступил вчера. Так женщина находясь одна дома, после инсульта, ждала врачей, но добраться до двери самостоятельно она не смогла. Спасатели прибыли по вызову и оперативно вскрыли дверь.