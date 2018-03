Биологи идентифицировали феромон термитной королевы

Желтоногие термиты Reticulitermes flavipes — широко распространенные в Северной Америке вредители деревянных построек. Их колонии могут насчитывать до миллионов особей, разделенных на три касты — рабочих, солдат и репродуктивных короля с королевой. Выделяет «элиту» не высокий кабинет и даже не свита, а определенный феромон, на который реагируют особи остальных каст.

«Это первое обнаружение феромона-идентификатора королевы у термитов, — говорит профессор Государственного Университета Северной Каролины Коби Шал (Coby Schal), — и первое вообще для насекомых». Статью его группы публикует журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. В самом деле, термиты R. flavipes проводят почти все время в полной темноте, под землей или в древесине. Они практически слепы, и использование химической коммуникации в таких условиях — самый естественный выбор.

Чтобы выделить характерные для королевской касты вещества, ученые анализировали состав экзоскелета разных особей с помощью газовой хроматографии. Это и позволило обнаружить, что генэйкозан присутствует у королев, но не у рабочих, выделяя именно «высшую» касту. Генэйкозан — длинный насыщенный углеводород с цепочкой из 21 атома углерода, и на термитов действовал безотказно.

Пластиковые «манекены» насекомых, слегка смазанные этим веществом, воспринимались R. flavipes как королевы и получали соответствующее «обслуживание». Особенно заметен этот эффект был, если «кукол» дополнительно опрыскивали и другими веществами, соответствующими индивидуальному запаху данной колонии. «Термиты используют двухступенчатый процесс идентификации, — добавляет профессор Шал, — запах колонии подсказывает им, что они находятся в „домашней“ обстановке, а генэйкозан — что „королева во дворце“… В колонии все хорошо».