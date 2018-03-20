Екатеринбургская городская дума не приняла вопрос о сохранении прямых выборов мэра

Однако включить вопрос в повестку не получилось, так как за его обсуждение высказалось всего 14 депутатов, а четверо — против. Еще 11 человек воздержались. Однако Ройзман попросил сторонников собраться, подписать обращение и направить его в заксобрание.