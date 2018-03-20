Екатеринбургская городская дума не приняла вопрос о сохранении прямых выборов мэра 

На заседании городской думы депутат Дмитрий Головин предложил сохранять порядок формирования муниципальной власти или вернуть мэру власть над городской администрацией. За предложения высказался мэр города Евгений Ройзман, депутаты Константин Киселев и Эдуард Мансуров. Ройзман отметил, что законопроект будет внесен в региональные парламент третьего апреля.
Однако включить вопрос в повестку не получилось, так как за его обсуждение высказалось всего 14 депутатов, а четверо — против. Еще 11 человек воздержались. Однако Ройзман попросил сторонников собраться, подписать обращение и направить его в заксобрание.