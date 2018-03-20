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Кабмин внес поправки к законопроекту о развитии виноделия
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Кабмин внес поправки к законопроекту о развитии виноделия 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России внесло поправки к законопроекту о развитии виноградарства и виноделия. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом устанавливаются правовые основы виноградарства и виноделия, принципы правового регулирования в этой сфере, основные направления деятельности государства по стимулированию развития виноградарства и виноделия в России. «Поправками, в частности, предусматривается, что действие законопроекта не будет распространяться на деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и выращивающих виноград для личного потребления», — говорится в документе.
Кроме того, предлагается уточнить терминологию законопроекта, а также его цели, среди которых — защита прав и интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и другую деятельность в сфере виноградарства и виноделия.
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