Кабмин внес поправки к законопроекту о развитии виноделия

Правительство России внесло поправки к законопроекту о развитии виноградарства и виноделия. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом устанавливаются правовые основы виноградарства и виноделия, принципы правового регулирования в этой сфере, основные направления деятельности государства по стимулированию развития виноградарства и виноделия в России . «Поправками, в частности, предусматривается, что действие законопроекта не будет распространяться на деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и выращивающих виноград для личного потребления», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается уточнить терминологию законопроекта, а также его цели, среди которых — защита прав и интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и другую деятельность в сфере виноградарства и виноделия.