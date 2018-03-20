Выборы констатировали обновление путинского большинства

На выборах 18 марта к путинскому ядерному электорату примкнуло огромное количество новых людей, и это «важный и интересный» феномен, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов . По его мнению, подавляющее большинство россиян видит в Путине воплощение идеи сильного государства.

«Никогда столько людей не голосовало за Путина ни в процентах, ни тем более в абсолютных цифрах. Путин сосредотачивает в себе голоса не только тех, кто традиционно поддерживает, например, «Единую Россию» или другие партии, но и левых, и правых, и каких угодно. Это именно путинское большинство. Это все россияне, которые видят в Путине воплощение идеи сильного государства и поддерживают его именно поэтому», — пояснил член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Теперь все стали патриотическим большинством. Оно расширилось и обновилось в этом смысле. В данном случае говорить о вечной борьбе патриотов с либералами неуместно. Путин — теперь такой же президент либералов, как и президент патриотов. Просто настоящие либералы считают, что грубо говоря, Крым наш», — указал эксперт ЭИСИ.

«Неправильно и делить нацию на молодежь, стариков, жителей больших, малых городов и так далее. Есть единая политическая нация, которая голосует за своего лидера. Молодежь — это вымышленный класс. Это такие же россияне, как и не молодежь», — заметил Кузнецов.

Политолог констатировал честный и открытый характер прошедшей кампании. «Выборы были честные и чистые. В день голосования поступило несколько заявлений, из-за которых были потом отменены результаты на некоторых участках, но это обычное дело. Государство также приложило большие усилия, чтобы обуздать инициативы по той или иной фальсификации. Везде были наблюдатели, их было рекордное количество, была видео-фиксация, огромное количество усилий было приложено для обеспечения прозрачности и открытости этих выборов», — заключил эксперт.

Ранее аналитики из ЭИСИ на своем телеграм-канале заявили о том, что по итогам выборов 18 марта в России сформировалось «новое путинское большинство», опираясь на которое глава государства может провести кардинальные перемены.

Эксперты напомнили, что поддержали Путина более 56 млн или 52% россиян, — и это необычный результат. Начиная с 2000 года поддержка власти на выборах в Госдуму обычно оказывалась на 5-6% ниже, чем на следующих за ними президентских выборах. Сейчас вышло наоборот: поддержка Путина оказалась на 20% выше, то есть в четыре раза выше, чем поддержка «Единой России» на прошлых парламентских выборах. Это большинство ориентировано лично на главу государства. Оно патриотически настроено.

«Трудности удалось превратить в преимущество, трансформировав энергию давления извне не в разочарование и недовольство, а в мобилизующий мотив защиты страны и ее права независимого выбора своей судьбы», — пишут эксперты.

Если «пост Крымское» большинство формировалось эйфорией и гордостью за успех, то новое выросло в условиях противостояния Западу. При этом оно граждански активно: сказалась апелляция к гражданскому обществу, волонтерскому движению и т.д. «Это мощнейший ресурс долгосрочного развития страны, накопленный и мобилизованный в ходе кампании», — отмечают политологи.

В канун выборов звучали опасения, что уверенный в победе своего кандидата ядерный путинский электорат не придет на выборы. Однако удалось мобилизовать электорат, ­— на участки пришло максимальное число избирателей — 73,4 млн человек.

Кроме того, это большинство — честное. «Это, пожалуй, один из наиболее репрезентативных результатов, не только за счет более активного участия граждан, но и за счет максимальной прозрачности процесса. Традиционные регионы „сверхрезультатов“ стали лидерами по снижению „явки“ и „результата основного кандидата“. Это лакмусовая бумажка действенности мер по обеспечению максимально честного результата. Помогло видеонаблюдение», — пишут эксперты.

Несмотря на множество «липовых сигналов», вроде иркутского ролика о вбросе, опубликованного накануне голосования, видеонаблюдение в УИК и ТИК помогло избежать точек расхождения протоколов и отловить реальные нарушения. Уже отменены итоги голосования на ряде участков, где случаи вброса подтвердились и не были вовремя пресечены. Такие случаи отмечались во Владимирской области Петушки ), Подмосковье Люберцы ), Кемеровской, Тюменской областях, Дагестане Краснодарском крае . Идет проверка других случаев возможных нарушений, пишут эксперты.

Наконец, по мнению аналитиков из ЭИСИ, в путинском большинстве представлены все возраста. Президент не растерял ни пенсионеров, ни молодежь. Масштабный проект по активизации социальных лифтов в самых различных сферах (платформа «Россия — страна возможностей»), меры по развитию предпринимательской инициативы и качества жизни, технологичные мобилизационные форматы — создали привлекательное предложение для молодежи. Быть за власть стало почти модно. Уровень популярности Путина среди молодых почти ничем не отличается от его популярности среди людей других возрастов.

Таким образом, мандат на строительство России, устремленной в будущее, получен, резюмирует ЭИСИ.