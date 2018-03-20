Как нарушения нашел Роспотребнадзор по РТ на Чеховском рынке в Казани 

Слышал, после того, как в программе «Ревизорро» раскритиковали Чеховский рынок, там устроили проверку. Что нашли?
Внеплановую проверку на рынке устроили не после «Ревизорро», а после обращения одного из жителей Казани, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ. Он заявил, что купил в одной из местных забегаловок шаурму и получил расстройство желудка.
Проверка выявила на территории подвальных помещений и складов трещины и норы грызунов. По этим фактам проводится административное расследование.
Кстати, до 26 марта в преддверии Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор открывает горячую линию: 8 (917) 224-87-94 с 9.00 до 17.00. Можно обратиться и в консультационный центр «Центра гигиены и эпидемиологии в РТ»: 8 (843) 221-90-16.