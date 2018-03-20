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Костромские коровы побили свой исторический рекорд
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Костромские коровы побили свой исторический рекорд 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Коровы в Костромской области установили исторический рекорд по количеству молока, узнал KOSTROMA.TODAY. Подсчеты сделали в департаменте АПК за 2017 г.
«Получена исторически наивысшая продуктивность коров, надой молока на одну корову составил 5059 килограммов», — говорится в материалах департамента АПК.
Отметим, что речь идет о данных в среднем по области. Во многих хозяйствах коровы работают еще лучше. Например, в СПК «Яковлевское» коровы выдавали в прошлом году по 8074 кг молока.
В список самых продвинутых предприятий Костромской области, которые производят молоко, входят 7 хозяйств. Вместе они контролируют около четверти всего рынка костромского молока.
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