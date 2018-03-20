Костромские коровы побили свой исторический рекорд

Коровы в Костромской области установили исторический рекорд по количеству молока, узнал KOSTROMA.TODAY. Подсчеты сделали в департаменте АПК за 2017 г.

«Получена исторически наивысшая продуктивность коров, надой молока на одну корову составил 5059 килограммов», — говорится в материалах департамента АПК.

Отметим, что речь идет о данных в среднем по области. Во многих хозяйствах коровы работают еще лучше. Например, в СПК «Яковлевское» коровы выдавали в прошлом году по 8074 кг молока.

В список самых продвинутых предприятий Костромской области, которые производят молоко, входят 7 хозяйств. Вместе они контролируют около четверти всего рынка костромского молока.