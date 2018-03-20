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В Новочеркасске отремонтирован шестого энергоблока ГРЭС
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В Новочеркасске отремонтирован шестого энергоблока ГРЭС 

Деловое сообщество 1 час назад
В Новочеркасске на тепловой электростанции отремонтирован и включен в сеть энергоблок № 6. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО «ОГК-2». В ходе работ были заменены турбины, котлы, генераторы и пусковой электронасос. Кроме того, на роторах высокого и среднего давления обновили ступеней, также в ходе ремонта был полностью отремонтирован циркулярный насос. Планируется, что после работ повысится надежность и производительность энергоблока.
Электрическая мощность Новочеркасской ГРЭС составляет 2229 МВт, а тепловая — 60 Гкал/ч. Предприятие работает с 1965 года. Основное топливо станции — природный газ или уголь, резервное — мазут.
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