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Парламентские партии в Алтайском крае в феврале были не очень медийны
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Парламентские партии в Алтайском крае в феврале были не очень медийны 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Рейтинг медийности парламентских партий Алтайского края по итогам февраля публикует «Политсибру».
Партии были нне очень активный в прессе, в итоге первую строчку с небольшим отрывом заняла «Единая Россия». СМИ писали о профессиональной деятельности партийцев, скандалов и громких заявлений, связанных с партией, не было.
На втором месте — «Справедливая Россия». Эсеры «засветились» в прессе благодаря демаршу партийца в одном из районов края. Представители партии комментировали эту ситуацию и рассказывали о социальном манифесте партии.
Третье место досталось коммунистам благодаря освещению в СМИ приезда кандидата в президенты Павла Грудинина. Также в прессе писали о критике отчета Сергея Дугина, с которой выступили представители КПРФ в БГД.
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