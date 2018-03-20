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В Тюмени родственникам солдата, погибшего в 1941-м, передали смертный медальон
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В Тюмени родственникам солдата, погибшего в 1941-м, передали смертный медальон 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Участники проекта «Знамя Победы» собрались в тюменском детско-юношеском центре им. Андрея Кижеватова, чтобы передать родственникам личные вещи бойца РККА, погибшего в 1941 году.
Его останки в Тверской области нашли воспитанники тюменского военно-патриотического отряда «Кречет». Экспертиза установила, что документы принадлежали Ивану Михайловичу Баженову Ивану Михайловичу, родившемуся в 1912 году в Армизонском районе. Поисковики собрали папку с бесценными реликвиями: книжка члена Коминтерна с марками об уплате членских взносов, удостоверение тракториста Баженова, датированное 1933 годом, билет на ВДНХ, который солдат хранил на память.
Также депутат Заксобрания ЯНАО Дмитрий Жаромских, присутствовавший на встрече, рассказал о предварительных итогах проекта на Ямале, и о том, что губернатор ЯНАО дал официальный старт проекты в нынешнем году.
— «Знамя Победы» интересен тем, что дает возможность соединить в себе десятки разных направлений работы и объединить людей, — отметил Жаромских. — Уверен, в семейных архивах многих жителей Ямала и России имеются фотографии, литература и другие материалы. У каждого из нас есть истории о войне, рассказанные прадедами и отцами. Этими историями хотелось бы поделиться.
Кроме того, ветераны Ямала, поисковики военно-патриотических отрядов, общественники и ямальские студенты совместно сделали копию Знамени Победы.
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