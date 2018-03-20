Молочные и мясные продукты со скидкой начали продавать еще в одном магазине Вологды

К социально значимому проекту «Забота» присоединился новый участник. В продуктовом магазине индивидуального предпринимателя Людмилы Белозерцевой в Вологде теперь можно воспользоваться социальной картой.

Держателям карты «Забота» предоставляется скидка 3% на молочную и мясную продукцию, а также бакалею в магазине «Продукты» на ул. Конева, 24.

Напомним, сейчас в областной столице выдано 162 тысячи карт ветеранам, многодетным семьям и пенсионерам. В списке партнеров проекта «Забота» — более 160 предприятий. Вологжане могут получить скидку в 750 точках на территории Вологды. С 2009 года, когда стартовал проект, горожане сэкономили 385 млн рублей.