В Греции создано национальное космическое агентство

Афины, 20 марта / Синьхуа / — В понедельник официально создана Греческая космическая организация — эквивалент национального космического агентства

Министр цифровой политики Греции Никос Паппас на церемонии учреждения заявил, что открытие космической отрасли поможет стране укрепить производственные возможности и национальную мощь. По его словам, новое ведомство окажет позитивный эффект на такие области, как строительство телекоммуникационной инфраструктуры, медицина, сельское хозяйство, национальная оборона, мониторинг окружающей среды и борьба с пожарами.

Н. Паппас отметил, что учреждение Греческой космической организации позволит стране привлечь больше инвестиций, содействовать модернизации экономики и внедрению цифровых технологий, а также предотвратить «утечку мозгов».