В Греции создано национальное космическое агентство 

Афины, 20 марта /Синьхуа/ — В понедельник официально создана Греческая космическая организация — эквивалент национального космического агентства.
Министр цифровой политики Греции Никос Паппас на церемонии учреждения заявил, что открытие космической отрасли поможет стране укрепить производственные возможности и национальную мощь. По его словам, новое ведомство окажет позитивный эффект на такие области, как строительство телекоммуникационной инфраструктуры, медицина, сельское хозяйство, национальная оборона, мониторинг окружающей среды и борьба с пожарами.
Н. Паппас отметил, что учреждение Греческой космической организации позволит стране привлечь больше инвестиций, содействовать модернизации экономики и внедрению цифровых технологий, а также предотвратить «утечку мозгов».
Напомним, что в 2005 году Греция присоединилась к Европейскому космическому агентству /ЕКА/ и стала платить взносы для участия в космических программах ЕКА. Однако она оставалась одним из немногих государств, которые не учредили собственное национальное космическое агентство. Эксперты полагают, что несмотря на создание национального космического агентства, Греция не намеревается самостоятельно развивать космические программы, а скорее стремится активнее участвовать в работе ЕКА. —0—