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В Оренбурге возле «Тополей» можно будет сделать флюорографию
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В Оренбурге возле «Тополей» можно будет сделать флюорографию 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Установку для бесплатного исследования разместят на один день возле парка.
В пятницу, 23 марта В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, администрация Оренбурга совместно областным тубдиспансером организуют работу передвижной флюорографической установке с 10.00 до 15.00 на территории поликлиники №1, расположенной по адресу: проезд Коммунаров, 45 (за парком «Тополя»).
Все жители города Оренбурга старше 15 лет, имеющие при себе паспорт, смогут пройти флюорографическое обследование и получить консультации фтизиатра и пульмонолога.
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