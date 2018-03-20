В Оренбурге возле «Тополей» можно будет сделать флюорографию

Установку для бесплатного исследования разместят на один день возле парка.

В пятницу, 23 марта В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, администрация Оренбурга совместно областным тубдиспансером организуют работу передвижной флюорографической установке с 10.00 до 15.00 на территории поликлиники №1, расположенной по адресу: проезд Коммунаров, 45 (за парком «Тополя»).

Все жители города Оренбурга старше 15 лет, имеющие при себе паспорт, смогут пройти флюорографическое обследование и получить консультации фтизиатра и пульмонолога.