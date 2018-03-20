«Держись, Стас!»: поклонники отправляют Пьеху на отдых

Известный российский певец Стас Пьеха продолжает свой гастрольный тур по России . Весь свой маршрут он описывает поклонникам в Инстаграме. В очередной своей публикации он рассказал о Чите , но фанаты музыканта больше обратили внимания на его, по их мнению, слишком уставший вид и начали отправлять кумира на заслуженный отдых.

Популярный эстрадный певец, поэт и телеведущий за последнее время посетил большое количество городов, где дал концерты перед своими поклонниками. Подписчики выпускника одной из «Фабрик звезд» могут проследить его маршрут с помощью его личного микроблога, где артист коротко подводит итоги выступлений. Сейчас же он решил проанонсировать для преданных фанатов очередной выход на сцену в Чите, сделав соответствующую публикацию. «Легендарный маршрут, так-то… Новосибирск-Владивосток. Но мы пикируем в Чите»

Однако многие почитатели таланта Пьехи, только увидев выложенное им в сеть фото, тут же пришли к выводу, что такое количество работы сильно сказывается на артисте. Они начали призывать исполнителя сделать хотя бы небольшой перерыв между частными перелетами и немного отдохнуть. «Мысли сбивчивы, сон почти отсутствует, глаза уставшие… Держитесь, Стас!» «Судя по взгляду на фото, ты уже особо не рад своему гастрольному туру! Но ничего, поднажми!» «Какой-то уставший и глаза красные! Держись, Стас, только не болей!» «Отдохнуть бы надо!» «Видно, вы не в восторге!» «Уставший, наверное… » «Бедненький Стас, взгляд такой уставший…» Кстати, некоторые подписчики Пьехи даже испугались его взгляда, запечатленного на снимке. Они признались, что выглядит певец как-то страшновато и выразили надежду, что на его афишах представлена другая фотография.