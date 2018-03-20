Около 400 российских роботов-хирургов могут появиться в медучреждениях в 2020 г.

Около 400 российских аналогов американского робота-хирурга Da Vinci могут появиться в медучреждениях страны в 2020 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» главный уролог Минздрава РФ, один из разработчиков робота Дмитрий Пушкарь.

«Мы планируем, что в 2019 г. отечественный робот выйдет на клинические испытания, на операции, в пяти экземплярах. А в 2020 г., думаю, что в рамках ОМС их в России появится столько, сколько необходимо — для начала 300-400 аппаратов. Сейчас робот проходит испытания на живых животных», — сказал Д. Пушкарь.

По его словам, значительная часть операций с применением роботов в мире проводится в урологии, однако отечественный аппарат сможет работать во всех сферах хирургии.

Он пояснил, что речь идет о роботах, управляемых врачами. Аппараты помогают врачам достичь точности манипуляций до 1 микрона, что значительно превосходит возможности обычного хирурга. Кроме того, роботы способны самостоятельно анализировать ситуацию.

«На пути ли мы к искусственному интеллекту? Через 50 операций, открываю секрет, наш робот будет доводить иголку на 5-7 градусов, если он почувствует, что врач ее не доводит до нужного места», — отметил медик.

Как пояснил главный уролог России, на сегодняшний день врачи в разных странах используют американского робота Da Vinci, однако стоимость его приобретения составляет около 3 млн долл. Российская разработка будет дешевле, но при этом точнее.

«Отличие российского робота от других в том, что он более портативен и весит 50 кг. Кроме того, им могут управлять сразу два специалиста», — добавил он.

Д. Пушкарь отметил, что сейчас обсуждается применение роботом лазерных технологий, а в дальнейшем планируется уменьшить размеры его механизмов. Работа над созданием робота проводится совместно с Институтом конструкторско-технологической информатики РАН

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали альтернативу американскому роботу-хирургу Da Vinci. Планируется, что отечественная система сможет проводить операции в рамках системы ОМС.