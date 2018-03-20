36 проектов оренбуржцев получили грантовую поддержку от «Газпром нефти»

В «Газпромнефть-Оренбурге» подвели итоги грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». Эксперты грантового комитета из числа представителей компании, правительства региона, администраций муниципалитетов, общественных организаций и СМИ рассмотрели 159 заявок оренбуржцев и выбрали из них 36 проектов, которые будут реализованы в 2018 году.

Благодаря грантовой поддержке будет создан центр волонтеров «Импульс», который объединит 17 добровольческих отрядов Новосергиевского и Переволоцкого районов. Проект предусматривает создание площадки для обсуждения и внедрения лучших практик, организацию школы вожатых, а также тренингов и семинаров для волонтеров и педагогов.

В 2018 году в конкурсе впервые приняли участие жители Сорочинского городского округа. Среди проектов-победителей — творческое объединение «Юный пчеловод», организованное на базе средней школы № 5 им. А. Н. Лавкова города Сорочинска . Во внеурочное время дети будут приобщаться к пчеловодству, примут участие в школьной ярмарке и конкурсе допрофессионального мастерства «Золотая пчела». Проект позволит пополнить материально-техническую базу школьной пасеки, а также провести мероприятия для школьников, их родителей и местных пчеловодов.

Новшество грантового конкурса этого года — возможность участия в нем инициативных групп граждан, для них сумма гранта составила до 70 тысяч рублей. В Оренбурге одна из таких инициативных групп проведет астрономические выезды «Смотри на звезды». Главная цель проекта — расширить круг людей, интересующихся астрономией и космосом. Все желающие получат базовые и фундаментальные знания в научно-популярном формате.

Проектом-победителем, охватившим все территории присутствия компании, стала «Энциклопедия сказок Родных Городов». В рамках проекта пройдет конкурс, по итогам которого талантливые читающие дети запишут для интернет-канала оренбургские сказки, которые станут частью видео-энциклопедии национальных сказок народов России

В 2017 году в рамках программы «Родные города» реализовано 29 социально значимых проектов, многие из них продолжают работу и в этом году.

«Благодаря проекту «Школа светофорных наук» в нашей школе появился автогородок, переносные модели светофоров, знаков дорожных, велосипеды, самокаты и очень много наглядных пособий. Помимо открытия школы и посвящения первоклассников в пешеходы, мы провели практические занятия в автогородке, конкурс агитбригад на тему ПДД и безопасности, создали родительский патруль, представители которого по понедельникам с утра отслеживали дорожную ситуацию возле школы. Автогородок будет работать и дальше. Теперь мы будем базой для городских мероприятий, например, олимпиады по ПДД. Благодаря нашему проекту дети становятся грамотными и ответственными участниками дорожного движения», — рассказала директор СОШ № 8 Оренбурга Галина Рябова

«Шестой год грантовый конкурс программы «Родные города» помогает нам поддерживать инициативы активных оренбуржцев и вовлекать их в процесс социально-культурного преобразования региона. Уже успешно реализовано более 100 проектов, благодаря которым не только в Оренбурге, но и в сельских районах появились новые кружки и студии, сенсорные комнаты, детские лаборатории и творческие объединения. Вместе мы действительно меняем жизнь к лучшему», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев.

СПРАВКА

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти» , объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.