В России установят порядок производства биоэтанола

Госдуму внесен законопроект о правовом регулировании вопросов производства биоэтанола. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом, в частности, вводится понятие «биоэтанол», определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола, а также аннулирования соответствующей лицензии. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учёта концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле.

Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья. Принятие законопроекта будет способствовать развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.