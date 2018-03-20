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В России установят порядок производства биоэтанола
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В России установят порядок производства биоэтанола 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесен законопроект о правовом регулировании вопросов производства биоэтанола. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом, в частности, вводится понятие «биоэтанол», определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола, а также аннулирования соответствующей лицензии. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учёта концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле.
Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья. Принятие законопроекта будет способствовать развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.
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