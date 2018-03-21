Ремонт дорог в Орле: в начале апреля станут известны подрядчики

Орле итоги электронных торгов по выбору подрядчиков для ремонта дорог в областном центре будут подведены 5-6 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации начальника УКХ Светланы Климовой, заявки на участие в конкурсе на ремонт дорог в Советском и Заводском районах принимаются до 30 марта, в Северном и Железнодорожном до 3 апреля.

Если позволят погодные условия, то «Спецавтобаза» должна будет провести ямочный ремонт на 34 объектах. При помощи асфальтобетона будут отремонтированы следующие участки дорог:

— Советский район: ул. Ломоносова, Лескова (от ул. Пионерская до ул. Матвеева), 60-лет Октября, Цветаева, 8 Марта, Генерала Родина, Болховское шоссе и пер. Восход.

— Заводской район: ул. Комсомольская (от ул. Красина до Карачевского шоссе), Карачевское шоссе, ул. Мостовая, Розы Люксембург , Колхозная, Алроса , Емлютина, Маяковского (от ул. Н. Неман до ул. 1-я Посадская), Автовокзальная, бульвар Молодежи, развязка 909 квартала.

— Железнодорожный район: ул. Московская, Герцена, Тульская, Советская, Привокзальная, Пушкина (от ул. Фомина до ул.1-я Курская), пер. Трамвайный, ул.5 Августа, Паровозная, Старо-Московская, 3-я Курская (от ул.5 Августа до ул. Магазинная), пер. Ремонтный.

— Северный район: ул. Бурова, Березовая и Московское шоссе (в районе ТРЦ «РИО»).

На ямочный ремонт с мая по ноябрь будет выделено 25 млн рублей.

Кроме того, в этом году за счёт подрядчиков гарантийный ремонт будет сделан на 117 участках дорог Орла. Общая сумма на ремонт дорог областного центра в 2018 году составит 453,5 млн рублей. Из областного Дорожного фонда — 449 млн рублей и около 4,5 млн рублей поступят из городского бюджета.