В Москве за год не обнаружили запрещенную спиртосодержащую продукцию

За последний год в столице не выявлено ни одного факта продажи непищевой спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации. Об этом сообщила сегодня на совещании по оперативным вопросам в городском правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Она рассказала, что сотрудники управления были вынуждены с декабря 2016 года начать регулярные проверки магазинов в связи с многочисленными фактами отравлений настойкой боярышника с летальным исходом в ряде регионов страны.