В Москве за год не обнаружили запрещенную спиртосодержащую продукцию 

За последний год в столице не выявлено ни одного факта продажи непищевой спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации. Об этом сообщила сегодня на совещании по оперативным вопросам в городском правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
Она рассказала, что сотрудники управления были вынуждены с декабря 2016 года начать регулярные проверки магазинов в связи с многочисленными фактами отравлений настойкой боярышника с летальным исходом в ряде регионов страны.
Всего в городе было проверено 4184 магазина. И если до марта 2017-го проверяющие сняли с реализации и арестовали 132,1 литра спиртосодержащей продукции вроде лосьонов с экстрактом боярышника и «Хлебного», «Настойки дуба», тоника «Медового», одеколона «Гвоздика», «Розовой воды» и так далее, то в течение последнего года этой продукции, торговля которой в Москве запрещена, больше не выявлено. Против тех же, кто торговал ею, Роспотребнадзор выиграл в судах 18 дел, и нарушители установленного порядка оштрафованы на сумму 447 тысяч рублей с конфискацией 145 партий спиртосодержащей продукции.