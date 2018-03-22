Роспотребнадзор выявил список несуществующих организаций, производящих некачественную продукцию 

Роспотребнадзор выявил список несуществующих организаций, производящих некачественную продукциюНа официальном сайте Роспотребнадзора РД сообщается, что обнаружен ряд предприятий, существование которых ограничивается лишь указанием названий на упаковке. Юридический и фактический адрес таких организаций отсутствует.
На сайте также представлен список этих организаций. При обнаружении продукции, употребление которых может привести к проблемам со здоровьем, просьба обратиться в Управление Роспотребнадзора по Дагестану по телефону горячей линии 69-03— 05, факсу 69-04— 01, или E-mail litzenziyard@yandex.ru.
Наименования:
— в Московской области — ООО «Кливия», ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ», ООО «ПродФас», ООО «Молочный трест», ООО «Милка», ООО «ТОПАЗ», ООО «РУСВНЕТОРГ», ООО «МОЛКОМ», ООО «Маслоторг», ООО «Магурос», ООО «КУХБУТТЕР», ООО «Сырный Домик», ООО «Производственно-торговая
компания „ВИВАТ“, ООО „Красный луг“;
— в Самарской области — ООО „ВостокПромТорг“, ООО „Айрес“, ООО „Сагиров—
Молоко“, ООО „Региональная торговая компания“, ООО „Есиплеевский
маслосырзавод“;
— в г. Санкт-Петербурге — ООО ПК „Сливочная столица“, ООО „Аквамарин“, ООО »ШАРЬЯМОЛОКО»
— в Новосибирской области — ООО «Торговый объем», ООО ТПК «Молочная
ферма», ЗАО «Искитимский молзавод», ООО «МаслоПром-Н»;
— в г. Москве — ООО «ТД Майское молоко», ООО «Маври», ООО «Масленкино»,
ООО «Континент»;
— в Алтайском крае — ООО «Молснаб»;
— в Ивановской области — ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ»;
— в Нижегородской области — ИП Наседкин Дмитрий Валерьевич;
— в Орловской области — ООО «Молокозавод»;
— в Пермском крае — ООО «Маслоторг П»;
— в Ростовской области — ООО «Сатурн»;
— в Ставропольском крае — ООО «ЖИВОЕ МОЛОКО»;
— в Тверской области — ООО «Нелидовский маслосырзавод»;
— в Республике Татарстан — филиал ОАО «Вамин Татарстан» — Вамин Саба»;
— в Краснодарском крае — ООО «ЛиГ», ООО «Мастерторг»;
— в Республике Башкортостан — ООО «Дятьковское молоко».
— в Челябинской области — ООО «Молочный край», ООО «Корпорация Битум», ООО «Торговый дом «Белая ферма», ООО «СбытПродСервис».
— в Тульской области — ООО «Дарт».
-в Красноярском крае— ИП Ильюхин Кирилл Александрович, ООО «Агрореконструкция».
— в Костромской области — ООО «Мастер Сыр».
— в Калужской области — ООО «Белга».
— в Рязанской области — ООО «СкайМилк»