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Роспотребнадзор выявил список несуществующих организаций, производящих некачественную продукцию
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Роспотребнадзор выявил список несуществующих организаций, производящих некачественную продукцию 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Роспотребнадзор выявил список несуществующих организаций, производящих некачественную продукциюНа официальном сайте Роспотребнадзора РД сообщается, что обнаружен ряд предприятий, существование которых ограничивается лишь указанием названий на упаковке. Юридический и фактический адрес таких организаций отсутствует.
На сайте также представлен список этих организаций. При обнаружении продукции, употребление которых может привести к проблемам со здоровьем, просьба обратиться в Управление Роспотребнадзора по Дагестану по телефону горячей линии 69-03— 05, факсу 69-04— 01, или E-mail litzenziyard@yandex.ru.
Наименования:
— в Московской области — ООО «Кливия», ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ», ООО  «ПродФас», ООО «Молочный трест», ООО «Милка», ООО «ТОПАЗ», ООО  «РУСВНЕТОРГ», ООО «МОЛКОМ», ООО «Маслоторг», ООО «Магурос», ООО  «КУХБУТТЕР», ООО «Сырный Домик», ООО «Производственно-торговая
компания „ВИВАТ“, ООО „Красный луг“;
— в Самарской области — ООО „ВостокПромТорг“, ООО „Айрес“, ООО „Сагиров—
Молоко“, ООО „Региональная торговая компания“, ООО „Есиплеевский
маслосырзавод“;
— в г. Санкт-Петербурге — ООО ПК „Сливочная столица“, ООО „Аквамарин“, ООО  »ШАРЬЯМОЛОКО»
— в Новосибирской области — ООО «Торговый объем», ООО ТПК «Молочная
ферма», ЗАО «Искитимский молзавод», ООО «МаслоПром-Н»;
— в г. Москве — ООО «ТД Майское молоко», ООО «Маври», ООО «Масленкино»,
ООО «Континент»;
— в Алтайском крае — ООО «Молснаб»;
— в Ивановской области — ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ»;
— в Нижегородской области — ИП Наседкин Дмитрий Валерьевич;
— в Орловской области — ООО «Молокозавод»;
— в Пермском крае — ООО «Маслоторг П»;
— в Ростовской области — ООО «Сатурн»;
— в Ставропольском крае — ООО «ЖИВОЕ МОЛОКО»;
— в Тверской области — ООО «Нелидовский маслосырзавод»;
— в Республике Татарстан — филиал ОАО «Вамин Татарстан» — Вамин Саба»;
— в Краснодарском крае — ООО «ЛиГ», ООО «Мастерторг»;
— в Республике Башкортостан — ООО «Дятьковское молоко».
— в Челябинской области — ООО «Молочный край», ООО «Корпорация Битум», ООО  «Торговый дом «Белая ферма», ООО «СбытПродСервис».
— в Тульской области — ООО «Дарт».
-в Красноярском крае— ИП Ильюхин Кирилл Александрович, ООО  «Агрореконструкция».
— в Костромской области — ООО «Мастер Сыр».
— в Калужской области — ООО «Белга».
— в Рязанской области — ООО «СкайМилк»
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