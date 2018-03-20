Предприятие, поставлявшее продукты в школы и детсады Новоуральска, нарушило санитарные нормы

По данным ведомства, в ходе проверки прокуратура выявила нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ООО «Аврора», поставлявшего в детские учреждение рыбу и мясо.

Выяснилось, что рядом в производственном помещении, где изготавливается продукция, идет ремонт. Также не были оборудованы умывальники для персонала, отсутствовала вентиляция, а полы мылись средствами с истекшим сроком годности. Также не дезинфицировались машины, в котором перевозились продукты, а несколько сотрудников не прошли специальную подготовку и не имели специальной одежды. Также не проводилась дезинфекция и дератизация помещений.

По результатам проверки было возбуждено административно дело за нарушение технических регламентов и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В адрес руководителя предприятия было вынесено представление. В Новоуральский городской суд направлено исковое заявление о понуждении устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.