Нижегородские депутаты предложили установить на эвакуаторы видеорегистраторы и дать право на скидки

Но, во-первых, члены комитета по транспорту и дорожному хозяйству хотят актуализировать список специализированных организаций, осуществляющих на территории Нижегородской области деятельность по перемещению задержанных транспортных средств и их хранению на специализированных стоянках. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Во-вторых, предлагается обязательная установка видеорегистрации и аппаратура спутниковой навигации на машины-эвакуаторы. Так будет проще отслеживать их местоположение и передвижение.

В третьих, депутаты хотят дать спецорганизациям возможность устанавливать скидку при оплате стоимости перемещения и хранения автомобиля до момента его возврата со специализированной стоянки.

— Мы провели мониторинг законодательства, который показал, что люди не компенсируют затраты за перемещение и хранение автомобиля на штрафстоянке, — сказал председатель комитета Владимир Солдатенков. — И организации, которые занимаются эвакуацией, вынуждены подавать в суд. Порой судебные тяжбы затягиваются на месяцы и даже годы. Сами компании выступили с инициативой предоставления гражданам льгот при оперативной оплате — в месячный срок с момента получения квитанции.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении.

Ранее мы рассказывали, как избежал эвакуации автомобиля в центре города владелец внедорожника.