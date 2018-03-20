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Нижегородские депутаты предложили установить на эвакуаторы видеорегистраторы и дать право на скидки
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Нижегородские депутаты предложили установить на эвакуаторы видеорегистраторы и дать право на скидки 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Но, во-первых, члены комитета по транспорту и дорожному хозяйству хотят актуализировать список специализированных организаций, осуществляющих на территории Нижегородской области деятельность по перемещению задержанных транспортных средств и их хранению на специализированных стоянках. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
Во-вторых, предлагается обязательная установка видеорегистрации и аппаратура спутниковой навигации на машины-эвакуаторы. Так будет проще отслеживать их местоположение и передвижение.
В третьих, депутаты хотят дать спецорганизациям возможность устанавливать скидку при оплате стоимости перемещения и хранения автомобиля до момента его возврата со специализированной стоянки.
— Мы провели мониторинг законодательства, который показал, что люди не компенсируют затраты за перемещение и хранение автомобиля на штрафстоянке, — сказал председатель комитета Владимир Солдатенков. — И организации, которые занимаются эвакуацией, вынуждены подавать в суд. Порой судебные тяжбы затягиваются на месяцы и даже годы. Сами компании выступили с инициативой предоставления гражданам льгот при оперативной оплате — в месячный срок с момента получения квитанции.
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении.
Ранее мы рассказывали, как избежал эвакуации автомобиля в центре города владелец внедорожника.
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