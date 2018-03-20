Рязанские врачи восстановили челюсть пациента без разреза на лице

Хирурги Областной клинической больницы восстановили челюсть пациента без разреза на лице, сообщает пресс-служба рязанского минздрава . Для того, чтобы оперировать челюсть пациента, врачи не сделали ни единого разреза. Доступ к переломам хирурги получили через нижнее веко и рот. Так специалисты проникли в среднюю зону лица, где и скрепили переломанные кости.

«У пациента перелом верхней челюсти. Но в таком случае правильнее говорить, что пострадал весь скулоорбитальный комплекс, — рассказывает хирург ОКБ Владислав Иванов . — Мы буквально собирали по частям лицо пациента. Переломы фиксировали миллиметровыми пластинами, которые скреплялись микроскопическими титановыми винтиками. Это сложнейшее оперативное вмешательство».

Пациент поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии после бытовой травмы. У него множественные переломы со смещением лицевых костей. Восстановить их оказалось возможным только с помощью операции. Еще два-три года назад в подобных случаях на лице пациента делали огромный разрез — от внешнего угла глаза к уху, который очень портит лицо.

«Раньше эти вмешательства требовали участия московских коллег. Рязанских пациентов отправляли на лечение в столицу, — пояснил врач отделения челюстно-лицевой хирургии Филипп Дулов. — Теперь в рязанской ОКБ делают операции на лице с помощью малоинвазивных технологий. Клиник, где хирурги возьмутся за такие операции в России единицы».