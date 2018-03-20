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На шестом месяце: Малахов ошарашил сообщением о беременности Собчак
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На шестом месяце: Малахов ошарашил сообщением о беременности Собчак 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Андрей Малахов высказался о беременности Ксении Собчак. Популярный телеведущий восхищен стойкостью гламурной блондинки.
Расплакавшаяся из-за жестоких слов Владимира Жириновского в эфире предвыборных дебатов Ксения Собчак стала настоящей сенсацией всех новостных лент. Излишнюю эмоциональность и сентиментальность гламурной блондинки назвали следствием беременности. Информацию прокомментировал коллега Ксении Андрей Малахов. Он рассказал о том, что в кулуарах уверены в интересном положении телеблондинки.
"Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: «Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно…» — сообщил Андрей. По его словам, он обратился за разъяснением ситуации к подружке Ксении Нике Белоцерковской. Однако та заявила. что ничего не знает. «Но Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша», — рассудил Малахов.
Далее телеведущий рассудил так: «Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй — под присмотром Максима Виторгана, само собой».
Сообщение Андрея Малахова. оставленное им в авторской колонке в журнале Starhit, ошарашило интернет-пользователей. «Ого! Шесть месяцев!», «срок полгода? сомневаюсь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «чет животик великоват для шести месяцев», «А мне кажется мал наоборот». — высказали свое мнение пользователи Сети.
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